Пригожин рассказал о перспективах Стрелкова в группе «Вагнера»

Российский бизнесмен рассказал о вариантах прохождения службы экс-министра обороны ДНР в ЧВК «Вагнер».

У Игоря Стрелкова (Гиркина) есть перспектива попасть в группу "Вагнера" и его там ждет два пути, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Согласно первому варианту его пригласят в Луганск на совет командиров. Там есть пару десятков человек, озлобленных на него за сдачу Славянска, деньги от украинского бизнесмена Рената Ахметова и другие моменты. Стрелков не славится ни мужеством, ни отвагой, поэтому без вопросов никак. Второй вариант придти в группу обычным штурмовиком. Далее подвиг за подвигом доказывать свою надежность", - заключил основатель ЧВК "Вагнер".

Евгений Пригожин пообещал, что если Стрелков (Гиркин) "выживет в самом пекле", то он "лично помет ему руку".