Лукашенко отпраздновал победу Соболенко на турнире Australian Open

Александр Лукашенко в праздничной обстановке отметил победу белорусской теннисистки Арины Соболенко в теннисном турнире Australian Open.

28 января официальный Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" опубликовал видеозапись, на которой Александр Лукашенко сидит за праздничным столом и поздравляет белоруску Арину Соболенко с победой в турнире по теннису Australian Open. На видео видно, как Лукашенко выпивает рюмку водки со словами "Арина, за тебя".

Известно, что Соболенко одержала волевую победу над гражданкой Казахстана Еленой Рыбакиной, став первой белоруской, победившей в турнире "Большого шлема".