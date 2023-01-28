Войска России уничтожили 50 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны России рассказали об успехах российской группировки войск на Краснолиманском участке фронта.

Спикер Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что участники спецоперации добились успехов в наступательных действиях на Краснолиманском направлении всего за сутки активных боёв, сумев ликвидировать порядка пятидесяти украинских солдат.

Также Конашенков отметил, что за последний день ведения СВО в районе Красного Лимана войска России уничтожили одну американскую гаубичную систему M777, одну боевую машину пехоты и два бронеавтомобиля.