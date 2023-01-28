В Берлине и Барселоне совершены нападения на итальянские дипмиссии

Итальянские дипломаты стали жертвами нападений вандалов в Берлине и Барселоне, об этом в субботу сообщил МИД Италии.

Неизвестные подожгли автомобиль сотрудника посольства в Берлине в пятницу вечером, полиция Берлина подтвердила инцидент по запросу dpa.

По словам пресс-секретаря, дипломатическая машина сотрудника посольства Италии загорелась в районе Берлин-Шёнеберг рано утром в пятницу.

Государственная безопасность проводит расследвоание факта умышленного поджога.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.



В Барселоне выбили окна в генеральном консульстве Италии и испортили стену у входа, сообщает МИД Италии. Там также обошлось без пострадавших. Граффити указывают, что к акциям могут быть причастны анархисты.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее правительство «с беспокойством и бдительностью следит за этими новыми случаями насилия в отношении наших официальных лиц и дипломатических миссий».

Министр иностранных дел Антонио Таджани поручил провести проверку, нуждаются ли дипломатические представительства и сотрудники миссий Италии за рубежом в лучшей защите.

В начале декабря машина сотрудника посольства Италии в Афинах была атакована коктейлями Молотова и подожжена. Группа греческих анархистов позже взяла на себя ответственность за это преступление.

По сообщениям СМИ, органы безопасности Италии расследуют связь между недавними инцидентами и голодовкой заключенного в тюрьму анархиста Альфредо Коспито.

55-летний политик содержится в тюрьме на Сардинии за взрыв в полицейской академии в 2006 году и убийство менеджера в 2012 году. Из-за жестких условий содержания он голодает уже около 100 дней.

На фотографиях из консульства в Барселоне были заметны граффити с требованием амнистии и свободы для Коспито.

