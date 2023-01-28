Focus: Евросоюз рискует, делая ставку на природный газ из США

Издание Focus сообщило о существующем риске попадания европейских государств в зависимость от поставок американского газа.

Журналисты портала Focus со ссылкой на пресс-релиз мониторингового агентства Investigate Europe уведомляют, что в течение последней декады государства европейского региона заключили 33 контракта на поставки природного газа из Соединённых Штатов в страны-участники ЕС. Примечательно, что десять из подписанных договоров были ратифицированы в минувшем году.

По мнению аналитиков газеты Focus, подобный манёвр может оказаться рискованным для европейского содружества, поскольку зависимость от газа из США является плохой альтернативой зависимости от российского газа.