Лавров завершает вторую поездку в Африку за год в Эритрее
2023-01-28 16:29
Во время своего второго визита в Африку министр иностранных дел России Сергей Лавров нанес краткий визит в Эритрею, сообщает МИД РФ.
Лавров встретился со своим коллегой Османом Салехом и президентом Исайясом Афеворком, чтобы «обсудить вопросы укрепления двусторонних отношений и региональных событий, представляющих интерес для обеих стран».
В этом же туре Лавров побывал в Анголе, Эсватини и ЮАР.
Россия активно налаживает отношения со своими союзниками в Африке.
Отметим, что наряду с Россией, Сирией, Беларусью и Северной Кореей, Эритрея проголосовала в марте 2022 года против резолюции ООН, осуждающей вторжение России на Украину.
Опубликовано: Тарас Медведев