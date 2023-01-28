Лавров завершает вторую поездку в Африку за год в Эритрее

Во время своего второго визита в Африку министр иностранных дел России Сергей Лавров нанес краткий визит в Эритрею, сообщает МИД РФ.

Лавров встретился со своим коллегой Османом Салехом и президентом Исайясом Афеворком, чтобы «обсудить вопросы укрепления двусторонних отношений и региональных событий, представляющих интерес для обеих стран».

В этом же туре Лавров побывал в Анголе, Эсватини и ЮАР.

Россия активно налаживает отношения со своими союзниками в Африке.

Отметим, что наряду с Россией, Сирией, Беларусью и Северной Кореей, Эритрея проголосовала в марте 2022 года против резолюции ООН, осуждающей вторжение России на Украину.