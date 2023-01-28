El País: власти Украины требуют от запада 24 истребителя F-16

Зарубежное издание El País утверждает, что сразу же после получения обещания поставить танки официальный Киев начал требовать от западных лидеров передать украинским войскам истребители.

Вечером 28 января журналисты испанской газеты El País сообщили, что правительство Украины требует от западных партнёров передать в распоряжение ВСУ не менее 24 истребителей. При этом в El País отметили, что украинское правительство хочет, чтобы Киеву были переданы именно американские истребители F-16.

По данным советника Зеленского Михаила Подоляка, офис украинского президента и лидеры государств-членов НАТО уже начали переговоры о поставках Киеву военных самолётов и дальнобойных ракет.