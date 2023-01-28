Фон дер Ляйен: возврата к зависимости от России не будет

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к последовательному переходу на возобновляемые источники энергии.

«Ни при каких обстоятельствах не может быть возврата к зависимости от российского ископаемого топлива», — заявила фон дер Ляйен в субботу на новогоднем приеме ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалия в Дюссельдорфе.

«Это задача поколений, которую мы должны решить», - заметила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, у промышленного региона с его плотным научным ландшафтом и множеством квалифицированных рабочих есть все предпосылки для того, чтобы стать сильнее в результате перехода к чистым технологиям.

Однако борьба с изменением климата не должна вестись за счет экономики, предупредила политик ХДС, который была приглашенным докладчиком на NRW-CDU.