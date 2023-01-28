В Германии продолжаются попытки оправдать заявление Бербок о войне с Россией

По мнению эксперта по международному праву Матиаса Хердегена из Боннского университета, заявление федерального министра иностранных дел Анналены Бербок о «войне против России» не имеет правовых последствий.

Бербок «конечно, могла бы выразить все немного по-другому», но сказала, что ничего не изменится в соответствии с международным правом, отметил эксперт.

Комментарий Хердегена размещен в редакционной сети Германии в эту субботу.

«Это явно было внутреннее заявление дружественных членов Совета Европы, а не внешнее послание Кремлю. Речь шла о политическом призыве к большей сплоченности в демократической Европе», - отмечает юрист-международник.

Вот почему Германии не нужно объясняться с Россией, заключает он.

