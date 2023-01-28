МО РФ: артиллерия России атаковала подразделения ВСУ в 124 районах

За сутки ведения спецоперации российские артиллеристы поразили 124 скопления украинских Вооружённых сил.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что за минувшие сутки ведения СВО российские расчёты артиллерии атаковали 86 подразделений армии Украины, которые были сконцентрированы в 124-ой районах зоны боевых действий. Пресс-секретарь ведомства Игорь Конашенков отметил, что в нанесении ударов по группировке ВСУ также была задействована российская авиация.

По данным Конашенкова, за день активных боевых действий на Краснолиманском участке фрона российские войска ликвидировали порядка 50 солдат ВСУ.