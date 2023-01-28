Макрон заявляет: «Я буду продолжать говорить с Россией», несмотря на поставки французских вооружений Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен продолжить диалог с российскими официальными лицами, несмотря на критику со стороны своих союзников.

Многие обвинили его в том, что он «разговаривает с Россией».

«Я буду продолжать говорить с Россией», — сказал Макрон в пятницу на приеме в Елисейском дворце по случаю Лунного Нового года, отмечаемого во многих азиатских странах.

В своем послании Макрон также призвал Китай оказать влияние на Россию.

«Все наши страны должны занимать позицию, уважающую суверенитет и территориальную целостность», — сказал Макрон на приеме перед деятелями бизнеса, искусства и научных кругов, связанных с Азией.

«Но кто сможет защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы закроем глаза на империалистическую войну?» — задал вопрос Макрон, имея в виду Китай.

Макрон — один из немногих западных лидеров, которые поддерживали связь с президентом России Владимиром Путиным после начала СВО на Донбассе.

В отличие от Германии, президент Франции Эммануэль Макрон до сих пор не решил, направит ли он на Украину французские танки.

