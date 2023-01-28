Алиев призвал расширить состав Совбеза ООН за счёт стран блока ОИС

Ильхам Алиев заявил о необходимости расширения регулярного состава Совета безопасности при ООН.

Вечером 28 января президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл переговоры с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, где публично заявил, что считает целесообразным расширение регулярного состава Совбеза при Организации объединённых наций для максимальной объективности работы членов организации.

Примечательно, что ранее аналогичное мнение высказывали представители истеблишмента Украины, ссылаясь на то, что постоянное представительство России при Организации часто блокирует решения органа, которые выгодны для администрации Киева.