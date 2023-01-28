Украинский депутат опубликовал карту Закарпатья в цветах Венгрии
2023-01-28 17:02
Депутат от закарпатского областного совета Юдита Петеи продемонстрировала карту региона в цветах венгерского флага.
Журналисты новостного агентства "Мукачево.net" уведомляют, что украинский депутат Юдита Петеи от партии КМКС в одной из социальных сетей опубликовала фотографию территорий Закарпатья, которые окрашены в цвета национального флага Венгрии. Примечательно, что позднее Петеи удалила свой пост.
По данным портала "Мукачево.net", в прошлом Юдита Петеи неоднократно обвиняла правительство Украины в систематической дискредитации закарпатских венгров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей