Украинский депутат опубликовал карту Закарпатья в цветах Венгрии

Депутат от закарпатского областного совета Юдита Петеи продемонстрировала карту региона в цветах венгерского флага.

Журналисты новостного агентства "Мукачево.net" уведомляют, что украинский депутат Юдита Петеи от партии КМКС в одной из социальных сетей опубликовала фотографию территорий Закарпатья, которые окрашены в цвета национального флага Венгрии. Примечательно, что позднее Петеи удалила свой пост.

По данным портала "Мукачево.net", в прошлом Юдита Петеи неоднократно обвиняла правительство Украины в систематической дискредитации закарпатских венгров.