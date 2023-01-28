Медведев назвал «чудаком на букву «м» главу Минобороны Италии из-за его слов о поставках оружия Киеву

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что поставки оружия Украине предотвращают Третью мировую войну. На это отреагировал Дмитрий Медведев.

Гвидо Крозетто считает, что Третья мировая война начнется, "когда русские танки достигнут Киева и границ Европы". По его мнению, это следует предотвратить. Об этом заявил министр обороны Италии после двусторонней встречи со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню.

Министры договорились продолжить военную поддержку Украины, а также "защитить Средиземное море от новых угроз и рассмотреть возможность создания совместных средств противовоздушной обороны".

Экс-президент России и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в ответ на позицию Крозетто о том, что поставки оружия в Украину предотвращают Третью мировую войну, назвал его "чудаком на букву "м". Медведев также заявил, что если разразится Третья мировая война, танки и истребители будут не нужны, потому что "все будет уничтожено".

В декабре Гвидо Кросетто заявил, что поставки оружия из Италии в Украину прекратятся, как только начнутся мирные переговоры между Москвой и Киевом.