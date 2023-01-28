США грозит Турции и Ирану из-за помощи России в обходе санкций

Администрация президента США должна предостеречь некоторые страны помощи в обходе санкций, введенных в отношении России, сообщает Reuters.

По сообщениям американских СМИ, в ходе визита в Турцию и на Ближний Восток на следующей неделе заместитель министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон предупредит Анкару и Объединенные Арабские Эмираты, а также компании из этих стран о том, что они могут потерять доступ на американский рынок.

Это произойдет, если они будут вести дела с организациями, на которые распространяются санкции США. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства финансов США, Нельсон посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля.

В ходе встреч с представителями правительства, бизнеса и финансовых учреждений представитель Джо Байдена напомнит, что Вашингтон продолжит применять санкции и примет меры в отношении тех, кто их нарушает или помогает их обойти.

Во время своего визита в Турцию Нельсон предупредит компании и банки, что им следует избегать сделок, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными. Изделия этого типа могут иметь как коммерческое, так и военное применение.

Ранее Анкара пообещала, что благодаря Турции россиянам не удастся обойти международные санкции.