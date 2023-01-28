Посол Украины во Франции подсчитал, что западные союзники могут поставить Киеву 321 танк

Посол Украины во Франции, который назвал эту цифру, не уточнил количество танков, обещанных каждой страной.

Отвечая на вопрос в пятницу, 27 января, в эфире BFMTV, посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что «многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка».

Цифра явно взята с потолка, отмечают западные эксперты, которые насчитали, что западные союзники пообещали Украине не больше 100 танков в общей сложности

По словам главнокомандующего украинской армии генерала Валерия Залужного, которого цитирует New York Times, ВСУ потребуется не менее 300 танков, чтобы обозначить переломный момент на фронте.