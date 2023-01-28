Стивен Кинг попросил правительство РФ прекратить спецоперацию в Украине

Американский писатель Стивен Кинг публично попросил российские власти прекратить боевые действия в украинском государстве.

Вечером 28 января американский писатель-прозаик в жанре ужасы Стивен Кинг опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где публично заявил, что призывает правительство Российской Федерации немедленно прекратить спецоперацию на территории Украины. При этом Кинг отметил, что по его мнению войска России сбрасывают бомбы на безоружных жителей, не приведя доказательств данной версии.

Примечательно, что ранее Стивен Кинг неоднократно высказывался в поддержку Украину после начала военных действий в этой стране, попутно осуждая российскую спецоперацию.