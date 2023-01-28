El País: Испанские танки Leopard 2 для Украины находятся в плачевном состоянии

Испания планирует поставить Украине танки Leopard 2, но сначала их нужно будет отремонтировать, так как они находятся «в плачевном состоянии» после многих лет простоя, сообщает El País.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна планирует поставить Украине некоторое количество танков Leopard 2, но сначала их нужно будет отремонтировать, поскольку машины долгое время лежат на хранении без обслуживания.

"В Сарагосе есть Leopard 2A4, которые давно не используются, и мы проверим, какие из них можно будет ввести в эксплуатацию для отправки в Украину", — пояснила она.

По словам Роблес, точное количество танков, которые будут доставлены в Украину, будет определено по результатам консультаций со странами-партнерами.

В среду, 25 января правительство в Мадриде подтвердило, что присоединится к западной танковой коалиции и передаст Украине "Леопарды". Количество пока не оглашается, но по неофициальной информации, машин может быть около 50.

Вся западная бронетанковая коалиция должна включать не менее 10 европейских стран, а также США и Канаду. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что союзники пообещали Украине 321 тяжелый танк.