Экс-глава МИД Польши Сикорски: Украина в плачевном состоянии из-за коррупции и мании величия

Бывший глава МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорски дал интервью изданию Krytyka Polityczna (Политическая критика), где высказал свое мнение о руководстве Украины.

Кроме прочего, он заявил, что "украинские элиты зря тратят время, скрывая свою коррумпированность и манию величия рассказами о том, что они играют в какую-то большую игру с США, Россией, Европой, Китаем".

"Ведь Украина вышла из советского экономического мира в лучшей форме, чем мы, с построенными АЭС, авиационной промышленностью, без долгов и с самыми плодородными землями в мире, а еще до февраля 2022 года имела ВВП в четыре раза меньше, чем у Польши. Украинцы сейчас дорого платят за это", - сказал политик.

В начале недели Сикорски в интервью на Radio Zet предположил, что в первые дни конфликта нынешнее правительство в Варшаве думало о разделе Украины. Его слова вызвали политическую бурю в Польше.