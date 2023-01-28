Байден в разговоре с Нетаньяху назвал действия палестинцев «атакой на цивилизованный мир»
2023-01-28 18:27
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после нападения палестинцев на израильтян в Восточном Иерусалиме.
Согласно американским источникам, он предложил правительству и израильскому народу полную поддержку Соединенных Штатов, а в отношении палестинцев говорил не иначе, как о «нападении на цивилизованный мир».
Байден подчеркнул железную приверженность Америки безопасности Израиля.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация шокирована и опечалена гибелью людей.
Она подчеркнула, что нападение произошло в Международный день памяти жертв Холокоста.
По данным израильской полиции, 21-летний палестинец открыл огонь возле синагоги в Восточном Иерусалиме в пятницу, убив семь человек.
Опубликовано: Тарас Медведев