Генерал в отставке Петр Павел стал новым президентом Чехии

Новым президентом Чехии избран генерал в отставке Петр Павел. Во втором туре он победил бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, сообщает неофициально портал seznamzpravy.cz.

Петр Павел будет объявлен новым президентом Чехии после первого тура – ​​его поддержал 51 процент избирателей столицы. Однако в национальном масштабе голоса распределились более равномерно, и хотя Павел получил наибольшую поддержку из восьми кандидатов, он опередил Андрея Бабиша всего на 23000 голосов.

Второй тур выборов прошел в субботу, 28 января Избирательные участки закрылись в 14:00 по местному времени. После подсчета голосов почти в 90% избирательных округов получается, что Петр Павел набрал около 57%. голосов, а Андрей Бабиш - 43%.

Явка составила чуть более 70%. Это чуть больше, чем в первом туре, и больше, чем на всех предыдущих президентских выборах.

Петр Павел родился 1 ноября 1961 года в Плане. Он военный в звании генерала армии, был начальником Генерального штаба вооруженных сил Чехии и главой Военного комитета НАТО.