Дмитрий Медведев прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о вовлечённости Германии в военный конфликт с Россией.

В субботу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал оценку словам главе МИД Германии Анналены Бербок, которая публично заявила, что страны коллективного Запада ведут войну против России. По мнению Медведева, Бербок является "полезной дурой", которая доказала, что Североатлантический альянс является организацией антироссийской направленности.

Примечательно, что ряд зарубежных СМИ, включая газету Exxpress, призвали Анналену Бербок покинуть пост министра иностранных дел ФРГ после слов о ведении войны против Москвы.