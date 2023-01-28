Американский генерал Минихан заявил, что в 2025 году начнется война США с Китаем

Генерал ВВС США Майк Минихан призвал готовиться к войне с Китаем. Был назван год, когда это может произойти.

Американский генерал предсказывает, что США будут воевать с Китаем через два года. Он призвал начать подготовку к тому, что может произойти в ближайшее время. Это следует из его служебной записки, попавшей в распоряжение NBC News.

Генерал Майк Минихан выразил надежду, что ошибся.

"Но моя интуиция подсказывает мне, что я буду воевать в 2025 году", — добавил он.

Минихан написал, что выборы в США, намеченные на 2024 год могут способствовать тому, что у председателя КНР Си Цзиньпина появится возможность "вмешаться в дела Тайваня".

NBC News указывает, что почти 50 000 человек находятся в распоряжении Командования воздушной мобильности, а также около 500 самолетов. В служебной записке, адресованной всем командирам подразделений ВВС США, указывается, что Минихан хочет получить к концу февраля отчет о широкомасштабной подготовке к боевым действиям с Китаем.

Напомним, что в начале этого года Китай организовал военные учения, имитирующие нападение на Тайвань с суши и моря. На тот момент вокруг острова насчитывалось 57 боевых самолетов.

В свою очередь, в середине прошлого года Китай резко отреагировал на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Тем не менее менее чем через две недели в Тайбэе высадилась еще одна американская делегация.