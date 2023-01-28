Британский военнослужащий предстал перед судом за мошенничество и терроризм

21-летний военнослужащий британской армии предстал перед судом в Лондоне в субботу по обвинению в установке фальшивой бомбы на базе ВВС и террористическом акте.

21-летнему Дэниелу Абеду Халифу в пятницу было предъявлено обвинение по событиям января и августу 2021 года, на базе Королевских ВВС в Страффорде, центральная Англия.

На слушаниях в Вестминстерском магистратском суде в субботу его обвинили в подготовке террористического акта в августе 2021.

Он также подвергается судебному преследованию за угрозу взрыва бомбы на базе ВВС Британии, когда 2 января того же года поместил «объект с намерением заставить другое лицо поверить в то, что указанный объект может взорваться».

Его обвиняют в том, что он разместил на базе «три банки с проводами». Взрывное устройство оказалось имитацией.

Во время слушания в субботу Халиф подтвердил свою личность, суд оставил его под стражей до следующего слушания, назначенного на 3 февраля.