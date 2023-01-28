В Лондоне начался суд над обвиняемым в терроризме военнослужащим

21-летний военнослужащий британской армии, находящийся на действительной службе, предстал перед судом в Лондоне в субботу по двум пунктам обвинения в терроризме.

В пятницу вечером, 27 января столичная полиция Лондона заявила, что предъявила обвинение 21-летнему Дэниелу Абеду Халифе из Стаффорда. Как указано в сообщении, 2 августа 2021 года он получил или пытался получить информацию "о лице, которое состояло или состоит в составе вооруженных сил Его Величества, причем информация имела такой характер, что могла быть полезна для лицо, совершающее или готовящее террористический акт".

Второе обвинение состоит в том, что 2 января этого года "три канистры со шлангами были размещены на авиабазе Королевских ВВС в Стаффорде с намерением заставить других поверить в то, что указанные предметы могут взорваться или загореться и таким образом вызвать телесные повреждения или материальный ущерб".

Субботнее слушание в магистратском суде лондонского района Вестминстер носило процессуальный характер и сводилось к установлению личности обвиняемого.

Следующее слушание дела Халифа по вопросу о признании им вины по предъявленным обвинениям состоится в том же суде 3 февраля.