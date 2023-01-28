Режим дня для детей: за и против строгого распорядка

Режим и распорядок дня не должен восприниматься ребенком как наказание, но он необходим для комфорта и стабильности самого малыша.

Маленькому ребенку необходимо стороннее руководство, чтобы научиться распознавать собственные потребности организма и желания. И разграничивать их при необходимости. Режим дня как раз и служит установлению такой стабильности. Понимание, что пора спать, помогает малышу успокоиться, и начать готовиться ко сну.

Режим дня, который понятен и адекватен возрасту ребенка, облегчает и жизнь взрослых. Со временем малыш начнет сам понимать, какое время дня для каких дел предназначено, и сам будет гордиться тем, что знает, как надо, и делает это самостоятельно.

Распорядок дня с введением в него семейных традиций воспитывает в ребенке важность общения с членами семьи. Это не только сблизит всех, но и научит взрослеющего человека общаться, и ценить приятные моменты с близкими людьми.