Укрепление позиций Ирана в арабском мире и его дружба с Россией идут в разрез с планами США, которые хотели приструнить исламскую республику санкциями и ядерной сделкой.

«Президент Байден не будет исключать выбора военных средств в отношениях с Ираном», - заявил источник из Белого дома на условиях анонимности телеканалу «Аль-Хадас».

Как показывают события на Ближнем Востоке, Иран продолжит играть ключевую роль в поддержке сопротивления проамериканским режимам и западному влиянию в целом.

