СМИ: США прорабатывают военное решение ситуации с Ираном
2023-01-28 20:26
Укрепление позиций Ирана в арабском мире и его дружба с Россией идут в разрез с планами США, которые хотели приструнить исламскую республику санкциями и ядерной сделкой.
«Президент Байден не будет исключать выбора военных средств в отношениях с Ираном», - заявил источник из Белого дома на условиях анонимности телеканалу «Аль-Хадас».
Как показывают события на Ближнем Востоке, Иран продолжит играть ключевую роль в поддержке сопротивления проамериканским режимам и западному влиянию в целом.
Опубликовано: Тарас Медведев