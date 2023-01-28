Папа Римский Франциск назвал «неправыми» тех, кто криминализирует гомосексуальность

Те, кто криминализирует гомосексуализм, «не правы», заявил Папа Франциск в письме, опубликованном в субботу, 28 января, пытаясь прояснить предыдущие комментарии о том, что гомосексуальные действия считаются грехом.

Во время интервью в среду Папа сказал, что гомосексуализм «не является преступлением».

«Это не преступление. Да. Но это грех», — сказал понтифик и добавил: «Но также грех — отсутствие милосердия по отношению к другим».

В письме, адресованном американскому священнику Джеймсу Мартину, папа указывает, что его комментарии о гомосексуализме были призваны «подчеркнуть, что криминализация не является хорошей или справедливой».