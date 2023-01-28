Колумбия и Бразилия отказали США в передаче Киеву оружия российского производства

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что предпочитает, чтобы закупленное Колумбией много лет назад российское оружие стало ломом, но Украине передано не будет.

"Сейчас самое лучшее для человечества — это мир между Украиной и Россией, а не затягивание конфликта. Я не буду способствовать его продлению войны", — написал Петро в своем Twitter.

Он также призвал к тому, "чтобы агрессия одной страны против другой, независимо от того, какой именно, была признана международным преступлением".

Ранее, в сентябре 2022 года, Петро также призывал к мирным переговорам, чтобы положить конец конфликту.

Аналогичным образом просьбу правительства Германии о передаче Украине боеприпасов для танков Leopard отклонил президент Бразилии Лула де Силва, сообщает Folha de Sao Paolo.

Решение было принято на встрече Рабочей партии с высшим командованием вооруженных сил Бразилии и министром обороны Хосе Мусио.

Ранее глава Южного командования США генерал Лаура Ричардсон сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с шестью латиноамериканскими странами, чтобы убедить их передать Украине имеющееся у них российское оружие. США пообещали, что переданное российское вооружение будет заменено на другое, американского производства.