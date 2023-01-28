25 человек погибли в автокатастрофе севернее столицы Перу

По меньшей мере 25 человек погибли в субботу,28 января, когда их автобус по неизвестной причине упал со скалы в районе Пьюра к северу от столицы Перу Лимы, сообщила полиция.

Несколько человек также получили ранения и были доставлены в больницы в регионе, в Эль-Альто и Манкоре, сообщила полиция.

Во время аварии несколько пассажиров выбросились из окон, а остальные оказались заблокированы внутри автобуса.

Известно, что автобус Q'orianka Tours выехал из Лимы и направлялся Тумбеса на границе с Эквадором.

В безлюдном районе недалеко от города Органос он сорвался с дороги, когда до места назначения оставалось около 260 километров.

