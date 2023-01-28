Польский генерал Скшипчак: Танки Leopard точно не изменят судьбу конфликта на Украине

Бывший командующий Сухопутными войсками армии Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Do Rzeczy заявил, что поставка Украине танков Leopard точно не изменят ход этого конфликта.

26 января США и Германия заявили, что поставят Украине 31 танк Abrams M1 и 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин одобрил реэкспорт своих танков третьими странами. Вся западная бронетанковая коалиция должна включать не менее 10 европейских стран.

Нидерланды планируют поставить 18 танков Leopard, Польша — 14, а Норвегия — 8. Крупнейшим поставщиком этих машин может стать Испания, которая рассматривает возможность передачи до 53 единиц. Португалия готова передать четыре танка Leopard 2 из 37 находящихся на вооружении.

Финляндия, Франция и Дания также рассматривают возможность поставок танков в Украину. Великобритания пожертвует 14 танков Challenger 2, а также сотни единиц бронетехники и бронетранспортеры FV-432, известные как Bulldog. Всего в ближайшие месяцы Киев может получить более 100 танков.

Бывший командующий Сухопутными войсками польской армии генерал Вальдемар Скшипчак прокомментировал передачу танков Украине.

"Они точно не изменят ход этого конфликта. С другой стороны, они существенно повлияют на действия украинских войск на избранных направлениях — там, где хотят принимать решения украинцы. Если бы украинской армии было поставлено, к примеру, 150 таких танков, она могла бы использовать их в качестве бронированного кулака везде, где захочет перейти в контрнаступление", - отметил генерал.