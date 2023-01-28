Чтобы чудо случилось: как будущим родителям готовиться к беременности и рождению ребенка

Здоровье будущего ребенка зависит от ответственного отношения потенциальных родителей к планируемой беременности.

Врачи единодушны во мнении о том, что беременность лучше планировать заранее, чем рожать по залету. Это увеличит шансы рождения здорового и счастливого малыша.

Начинать готовиться к беременности стоит за несколько месяцев до ее наступления. Будущим родителям желательно посетить медицинского специалиста, который расскажет, какие обследования нужно пройти обоим, чтобы понять, что организм в оптимальном состоянии для продолжения рода.

До беременности женщине лучше сбросить лишний вес, чаще гулять, заниматься спортом, и оздоровить свой рацион натуральными продуктами из линейки здорового питания. Обоим важно отказаться от вредных привычек, и мыслить позитивно, но не заморачиваться на тему идеальной беременности.