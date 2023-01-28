Несколько десятков человек арестованы в Нидерландах во время акции протеста

Полиция арестовала несколько десятков человек во время демонстрации климатических активистов из организации Extinction Rebellion на шоссе A12 в Гааге за блокирование Утрехтсебана, сообщил портал nltimes.nl.

Активисты прижались друг к другу и сели на дорогу. Их лидеры выразили разочарование "циничными действиями" офицеров в форме.

Протестующие держали транспаранты с лозунгами "Мы отстаиваем право на протест", "Сделайте что-нибудь лучше со всеми этими деньгами" и "Арестуйте настоящих загрязнителей климата".

Полиция и мэр Ян ван Занен предостерегли активистов от демонстрации.

В последние дни семь сторонников Extinction Rebellion были арестованы за объявление протеста против того, как правительство обращается с субсидиями на ископаемое топливо.

Активисты призвали людей присоединиться к акции и перекрыть трассу. Прокуратура оценила их действия как подстрекательство остальной части общества. Их освободили из-под стражи, но запретили участвовать в блокировании Утрехтсебана.

На акции протеста в Гааге присутствовали несколько популярных в Нидерландах людей: певица Мерол, писательница Маартье Вортель и актриса Джорджина Вербаан.

По словам активистов, переговоры с полицией и местными властями не помогли организовать мирную демонстрацию.