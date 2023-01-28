Американский подполковник Дэвис: Путину удалось загнать Зеленского и Байдена в цугцванг

Издание 19Fortyfive опубликовало статью американского подполковника Дэниэла Дэвиса, который утверждает, что Путин загнал Зеленского и Байдена в цугцванг.

По его словам, теперь любой их шаг обернется катастрофой. Если США продолжат передавать оружие Украине, неизбежна ядерная война.

Если же Соединенные Штаты откажутся поставлять вооружения на Украину, Зеленский окажется в безвыходной ситуации.

Дэвис пишет, что в таких обстоятельствах неопределенное положение может сохраниться надолго. При этом Украина будет обескровлена, а ее территория превратится в «лунный пейзаж».