Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что президент России Владимир Путин загнал Байдена и Зеленского в тупик на Украине, где каждый их шаг может привести к ядерной катастрофе.

28 января подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для американского интернет-издания 19Fortyfive заявил о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин загнал американского лидера Джозефа Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского в тупик на Украине.

Дэвис убеждён, что если Вашингтон начнёт вооружать украинские войска и встанет на путь эскалации конфликта на Украине, то это может привести к ядерной войне, а если же политическое руководство США откажется от интенсивных поставок оружия Киеву, это загонит Зеленского в безвыходную ситуацию.

Американский военный пояснил, что, по его мнению, подобное развитие событий «буквально обескровит Украину и ее народ и сделает территорию страны похожей на лунный пейзаж».