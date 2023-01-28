Дипломат Гаврилов: поставки самолетов Украине спровоцируют новый виток конфронтации России и Запада
2023-01-28 23:04
Руководитель российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Константин Гаврилов рассказал, что произойдет в случае поставок Западом самолетов Украине.
По его словам, это переведет конфронтацию России с западными странами на новый уровень.
Гаврилов отметил, что Запад постепенно втягивает себя в реальную, а не гибридную войну с Россией.
Он подчеркнул, что поставки оружия украинским военным не приведут ни к чему хорошему, к тому же такие действия вызывают беспокойство у мирного населения.
Опубликовано: Светлана Репина