Пригожин написал главе Минфина США Йеллен письмо и попросил открыть в стране филиал ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письме главе Минфина США Джанет Йеллен.

В нем он обращается с просьбой согласовать открытие филиала его частной военной компании в Соединенных Штатах.

В письме также отмечается, что открытие филиала организации в США необходимо для улучшения взаимодействия с американским Минфином.

Ранее Пригожин заявил, что считает санкции Евросоюза и США в отношении него незаконными.