Зеленский: Украина сделает все, чтобы получить ATACMS и другие баллистические ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что его стране необходимы баллистические ракеты.

По его словам, речь идет о дальнобойных ракетах, в том числе ATACMS. Их поставки Зеленский назвал жизненно необходимыми.

Украинский президент пообещал сделать все возможное, чтобы получить такое вооружение от стран Запада.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции в отношении 185 физических и юридических лиц.