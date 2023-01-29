Bloomberg: Жена Байдена Джилл может статье его «секретным оружием» на выборах
2023-01-29 00:10
Агентство Bloomberg сообщает, что во время выборов 2024 года жена Джо Байдена может стать его «секретным оружием».
Источники агентства поясняют, что Джилл Байден может обращаться к избирательницам как мать, бабушка, мачеха и учитель.
Кроме того, Джилл рассказывает супругу о новостях, которые получает от студентов во время работы.
Многие считают первую леди ближайшим доверенным лицом президента, хотя для части американцев Джилл Байден остаетя неизвестной.
Опубликовано: Светлана Репина