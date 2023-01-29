Bloomberg: Жена Байдена Джилл может статье его «секретным оружием» на выборах

Агентство Bloomberg сообщает, что во время выборов 2024 года жена Джо Байдена может стать его «секретным оружием».

Источники агентства поясняют, что Джилл Байден может обращаться к избирательницам как мать, бабушка, мачеха и учитель.

Кроме того, Джилл рассказывает супругу о новостях, которые получает от студентов во время работы.

Многие считают первую леди ближайшим доверенным лицом президента, хотя для части американцев Джилл Байден остаетя неизвестной.