Зеленский ввел новые санкции в отношении 185 физических и юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении 185 физических и юридических лиц.

По его словам, в список попали граждане и компании, которые содействовали России в перевозках боевой техники и военнослужащих по железной дороге.

Зеленский уточнил, что их активы на Украине будут заблокированы, а имущество используют для оборонных целей.

Ранее Зеленский утвердил санкции в отношении 10 представителей Украинской православной церкви.