Украина готова бойкотировать Олимпиаду 2024 года из-за допуска российских спортсменов

3 февраля Национальный олимпийский комитет Украины во время своей генеральной ассамблеи рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады в 2024 году.

По словам депутата Верховной рады, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка, это связано с допуском к Олимпийским играм спортсменов из России и Беларуси.

Беленюк сказал, что такое решение Международного олимпийского комитета будет иметь серьезные последствия.

Ранее МОК заявил, что изучает возможность допуска российских спортсменов к Олимпиаде под нейтральным флагом.