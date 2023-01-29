Турция предостерегает своих граждан от религиозной нетерпимости и расизма со стороны Запада
Турецкие власти предупредили граждан о существующей волне расизма и нетерпимости на религиозной и национальной почве, которая наблюдается в странах Европы и США.
После того, как в Швеции и Дании во время антитурецких демонстраций были сожжены Кораны, Турция не исключает, что провокации ультраправых могут продолжаться в отношении турецких граждан в этих и других странах.
В уведомлении Министерства иностранных дел Турции сообщили турецким туристам, что в Европе существует «опасный уровень религиозной нетерпимости и ненависти».
Также туркам напомнили, что «в последнее время в Соединенных Штатах имели место словесные и физические нападения на иностранцев и акты расизма».
Эксперты считают, что напряженность удвоилась с мая в контексте блокирования Турцией расширения Атлантического альянса (НАТО) на Швецию и Финляндию.
Турция потребовала, в частности, от Стокгольма экстрадиции курдских беженцев, которых Анкара считает «террористами».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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