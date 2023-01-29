В престижном районе Лос-Анджелеса застрелили трех человек

Три человека были застрелены и еще четверо ранены на вечеринке, состоявшейся в субботу 28 января в роскошной резиденции недалеко от Беверли-Хиллз, в престижном районе Лос-Анджелеса.

Новая драма произошла на фоне двух недавних инцидентов с применением оружия в Калифорнии, в результате которых погибло 18 человек 21 и 23 января.

Троих пострадавших нашли в автомобиле, припаркованном на улице без признаков жизни. Четверо раненых, двое из которых серьезно, были госпитализированы.

Дом, в котором проходила вечеринка, расположен в одном из самых богатых районов Лос-Анджелеса, где живут представители бизнеса и элиты.

Следователи пока не готовы назвать причины преступления, рассказал полицейский Брюс Борихан.

