Сын Болсонару отрицает ответственность своего отца за попытку государственного переворота

Сенатор Флавио Болсонару, старший сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, в субботу, 28 января, заявил о непричастности своего отца к попытке государственного переворота 8 января в Бразилии.

Он также указал, что не располагает информацией о возможном возвращении отца, находящегося в настоящее время в «отпуске в США».

8 января тысячи сторонников Болсонару, недовольных победой Лулы да Силвы над ультраправым экс-президентом на президентских выборах в октябре 2022 года, ворвались в президентский дворец, Конгресс и Верховный суд и учинили там погром.

«С юридической точки зрения нет ничего, что могло бы привлечь Болсонару. Правосудие — это не место политического суда. Он очень спокоен, потому что знает, что его невозможно связать с преступным деянием», — заявил Флавио Болсонару.

«Если человек, одетый в одежду Болсонару, выходит на улицу, чтобы сделать что-то неподобающее, он должен нести ответственность, а не Болсонару. Он (Болсонару) не имел власти над этими людьми», - добавил сын экс-президента страны.

Тем не менее суд в Бразилиа решил привлечь экс-лидера к расследованию, целью которого является определение того, кто стоит за погромами в бразильских учреждениях.