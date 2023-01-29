Швеция, Дания и Норвегия призвали своих граждан соблюдать осторожность в Турции

МИД Швеции, Дании и Норвегии обратились в субботу, 28 января к своим гражданам, находящимся в Турции, с призывом соблюдать осторожность и избегать массовых скоплений людей.

Предупреждение следует за напряженной атмосферой после сжигания копий Корана в Стокгольме и Копенгагене.

Шведов в Турции просят следить за развитием событий, избегать массовых собраний и демонстраций, зарегистрироваться в списке МИД и загрузить туристическое приложение МИД.

Посольство Королевства Швеции в Анкаре, перед которым ранее проходили антишведские демонстрации, в том числе после сожжения шведского флага, было закрыто для посещений0.

С аналогичными призывами к своим гражданам воздержаться от собраний в Турции выступили дипломатические министерства Дании и Норвегии.

На днях датско-шведский провокатор Расмус Палудан, основатель антимусульманской партии Stram Kurs (Жесткая линия), сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме и Копенгагене.

Это вызвало кризис в шведско-турецких отношениях. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не может рассчитывать на вступление в НАТО, Анкара отменила трехстороннюю встречу с властями Швеции и Финляндии. МИД Турции вызвал посла Дании на беседу.