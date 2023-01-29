В Иерусалиме полиция призвала граждан носить с собой огнестрельное оружие

В ответ на два теракта в Иерусалиме, в результате которых погибли семь человек, полиция в субботу обратилась к гражданам, имеющим лицензии на огнестрельное оружие, с просьбой носить его с собой.

За прошедшие годы не раз гражданские лица, обученные обращению с лицензированным оружием, нейтрализовали террористов и предотвращали более серьезные нападения, когда они находились в непосредственной близости от места нападения.

ти граждане также не раз предотвращали причинение ущерба гражданским лицам и силам безопасности, сообщает Times of Israel.

Полиция заявила в субботу, что поднимает уровень угрозы в стране до самого высокого уровня, и начальник израильской полиции Коби Шабтай решил разместить элитное подразделение пограничной службы "Ямам" в Иерусалиме.

The Times of Israel пишет, что на вечернем заседании правительства кабинет министров рассмотрит вопрос об ускорении процесса для израильтян, которые уже подали заявку на получение лицензии на оружие.

Кроме того, министры также обсудят принятие закона, разрешающего депортацию семей виновных в терактах. Партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху пыталась внедрить такое решение в предыдущем правительстве, которое он возглавлял, но тогдашний генеральный прокурор выступил против этого, заявив, что высылка нарушит израильское и международное право.

Министры обсудят разрешение на немедленное опечатывание домов подозреваемых в терроризме, а также на арест членов их семей и сообщников.