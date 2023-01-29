Зеленский заявил о санкциях против российской и белорусской железных дорог

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 185 компаний и физических лиц, поддерживающих войну России.

Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал новые санкции Киева.

По его словам, список дополнили компании и предприниматели, которые перевозят личный состав и военную технику по железной дороге.

В перечень попали также белорусские компании, которые обеспечивают военные перевозки.

Украина работает над тем, чтобы другие государства также блокировали активы этих компаний, сообщил Зеленский.