Зеленский заявил о санкциях против российской и белорусской железных дорог
2023-01-29 08:20
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 185 компаний и физических лиц, поддерживающих войну России.
Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал новые санкции Киева.
По его словам, список дополнили компании и предприниматели, которые перевозят личный состав и военную технику по железной дороге.
В перечень попали также белорусские компании, которые обеспечивают военные перевозки.
Украина работает над тем, чтобы другие государства также блокировали активы этих компаний, сообщил Зеленский.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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