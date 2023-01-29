По меньшей мере 25 человек погибли в Перу после падения автобуса в ущелье с высоты 50 метров

В Пьюре, на северо-западе Перу, в субботу, 28 января туристический автобус с 60 пассажирами упал с дороги в ущелье.

Местная полиция сообщает, что по меньшей мере 25 человек погибли и многие получили ранения, пишет издание The Sun.

Автобус с туристами из Лимы в Тумбес ехал по Panamericana Norte, главной дороге, проходящей вдоль западного побережья страны.

По необъяснимым причинам водитель автобуса потерял над ним контроль и он упал с высоты более чем 50 метров в ущелье, проходящее вдоль дороги, сообщили в полиции.

На дорогах Перу часто случаются дорожно-транспортные происшествия. CBS News сообщает, что в 2016 году в результате таких инцидентов погибло более 2600 человек. В 2018 году по меньшей мере 30 человек погибли, когда автобус рухнул со скалы на каменистое плато на узком участке шоссе, известном как "Кривая дьявола". Впоследствии правительство закрыло шоссе для автобусного движения.