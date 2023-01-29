Правительство США создало рабочую группу по выявлению коррупции на Украине

Соединенные Штаты создали рабочую группу по выявлению коррупции в Украине в соответствии с решением Офиса генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает Kyiv Independent.

Рабочая группа по наблюдению за Украиной состоит из инспекторов Пентагона, Госдепартамента, USAID и других ведомств правительства США.

USAID призвал "своевременно и прозрачно сообщать о злоупотреблениях, влияющих на поддержку США Украины и ее народа". Были опубликованы плакаты на английском и украинском языках с инструкциями о том, как конфиденциально сообщать о нарушениях.

В четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у США есть свои аудиторы, работающие в Украине вместе с консультантами Всемирного банка, чтобы убедиться, что "никакая помощь или оружие не перенаправлены в чужие руки)".

Ее заявление прозвучало через несколько дней после того, как в Украине разразился очередной коррупционный скандал, пишет Kyiv Independent.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале расследования возможной коррупции при поставках продовольствия для Минобороны.

Заявление последовало за расследованием украинского новостного сайта ZN.UA, в котором сообщалось, что Минобороны закупало продовольствие для солдат по завышенным ценам. Заместитель министра обороны, отвечающий за закупки продовольствия, отправлен в отставку.