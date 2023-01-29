Зеленский призвал Запад передать ВСУ ракеты большой дальности

Президент Украины Владимир Зеленский в субботнем видеообращении призвал союзников снабдить его армию ракетами большой дальности для защиты от обстрелов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Зеленский подчеркнул, что ракеты большой дальности нужны Украине, в частности, для того, чтобы исключить возможность размещения российскими войсками своих ракетных установок далеко от линии фронта и использования их для обстрела украинских городов.

"Украина сделает все, чтобы партнеры предоставили Киеву эти необходимые вооружения - в частности, ракеты ATACMS и аналогичные", - добавил он.

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что между Украиной и ее партнерами ведутся переговоры по поводу запросов Киева на ракеты большой дальности.

"Чтобы резко сократить ключевое оружие российской армии - артиллерию, которую россияне используют сегодня на передовой, нам нужны снаряды, которые уничтожат их склады", - сказал Подоляк в интервью украинскому телевидению.

Он добавил, что в Крыму находится более 100 артиллерийских складов российской армии.